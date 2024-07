Pokrenute privatne grupne posete atinskom Akropolju za 5.000 evra

Jedan od najposećenijih antičkih spomenika na svetu, atinski Akropolj, pokrenuo je privatne ture za 5.000 evra van zvaničnog radnog vremena, navodi se na sajtu kupovine karata za obilazak grčke baštine.

Te privatne ture rezervisane za grupe do pet osoba, koje su izazvale kontroverzu kada su najavljene, počinju u 7.00 ujutro, ili uveče posle 20:00.

„Ta ekskluzivna usluga dostupna je samo za grupe od četiri do pet osoba i može da uključi i ličnog vodiča“ ako to klijenti žele, navodi se na sajtu „Hellenic heritage“ koji te ture predstavlja pod nazivom „Iskustvo Akropolja“ (The Acropolis experience).

Prema pisanju grčkih medija, prva privatna poseta održana je prošle subote posle zvaničnog zatvaranja, koju je obavio ruski par u pratnji sopstvenog vodiča.

Danas je na sajtu bilo moguće rezervisati privatnu turu bez vodiča od 12. jula. Te privatne posete će se odvijati utorkom, petkom i subotom i namenjene su za izbegavanje gužve, navodi se na sajtu.

Najavljene prošle godine, ove privatne ture Partenona i drugih blaga Akropolja prvobitno je trebalo da budu pokrenute 1. aprila, ali je ministarstvo kulture saopštilo da će to biti odloženo na neko vreme.

Sindikat čuvara grčkih arheoloških lokaliteta saopštio je da se protivi „načinu na koji se organizuju te privatne posete koje se odvijaju bez njihovog učešća“.

„Nismo imali informacije o organizaciji ovih poseta“, dodao je sindikat.

Na listi svetske baštine Uneska, Akropolj, izgrađen u 5. veku pre nove ere, i dalje je velika atrakcija za turiste. Prošle godine je zabeležen rekordan broj posetilaca, oko četiri miliona.

Atinski Akropolj je otvoren za javnost svakog dana od 8.00 do 20.00. Uobičajena ulaznica košta 20 evra, a u kombinaciji sa drugim antičkim lokalitetima 30 evra.

(Beta)

