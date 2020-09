Porodica Kardašijan posle 14 godina prestaje sa snimanjem svog rijalitija

Kim Kardašijan najavila je u sredu na svom je Instagram profilu prestanak snimanja rijalitija „U korak sa Kardašijanovima“ i otkrila da će se poslednja epizoda emitovati 2021. godine.

U ovoj emisiji publika je punih 14 godina mogla da prati privatni i poslovni život slavne američke porodice. Oni su se pred kamerama tukli, voleli, razvodili i mirili.

„Dragi fanovi. Teška srca smo doneli odluku da je vreme da se pozdravimo sa ‘Keeping Up with the Kardashians’. Nakon 14 godina, 20 sezona, stotine epizoda i brojnih spin-off emisija, neizmerno smo zahvalni svima vama koji ste nas gledali ovih godina, kroz dobra vremena, loša vremena, sreću, suze, brojne veze i decu. Zauvek ćemo čuvati predivne uspomene i ljude koje smo upoznali na ovom putu“, napisala je 39-godišnja Kim.

Ona se takođe zahvalila i svima onima koji su bili deo rijalitija.

„Hvala hiljadama pojedinaca i ljudi koji su bili deo ovog iskustva i, što je najvažnije, posebna zahvalnost Rajanu Sikrestu koji je verovao u nas, E! što nam je bio partner i našem produkcijskom timu Bunim/Murray koji su proveli nebrojene sate dokumentujući naš život“, zahvalila se Kim.

Takođe je napisala i da ona bez ove emisije ne bi uspela i da će njena porodica uvek biti dužna svima koji su odigrali ulogu u oblikovanju njihovih karijera.

