Poznata srpska voditeljka umalo se nije udavila

Voditeljka Sanja Marinković umalo se nije ugušila na moru doživela je nezgodu u jednom restoranu u Crnoj Gori, gde se umalo ugušila, a prva joj je u pomoć priskočila prijateljica Vesna Dedić.

– Dok smo večerale sa prijateljima, pozvao me sin Strahinja, koji je trenutno u letnjoj školi u Londonu, i ja sam, pričajući, uzela viljuškom parče ribe, ne gledajući ima li kosti i jedna mi je zastala u grlu. Uhvatila me panika, strašno me peklo i bolelo, nisam mogla da pričam, počela sam da se gušim – počela je Sanja.

Agonija je trajala pola sata.

– Dali su mi koricu hleba, ali nisam mogla da progutam. Onda je Vesna pozvala doktorku, koja je odmah stavila hiruršku ekipu na čekanje, jer je moja agonija trajala više od pola sata – kazala je Sanja.

Doktorka joj je davala instrukcije preko telefona.

– Pokušala sam da ispovraćam, ali nisam mogla i sve više me bolelo. Doktorka mi je davala instrukcije telefonom i na kraju sam uspjela izbaciti. Vesna me, onda, naterala da prvi put u životu popijem lozu kako bih dezinfikovala grlo i rekla mi je kako se i Milena Dravić u partizanskom filmu porađala uz flašu loze – ispričala je Sanja za „Svet“, prenose mediji.