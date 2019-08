Poznata srpska voditeljka umalo se nije ugušila (foto)

View this post on Instagram

“Zivimo epohu bahatosti i uverenja da se sve moze kupiti” , govorila je nadavno u Magazinu in predivna glumica @srnalango 👌 Slusajuci njene reci tada u studiju i osluskujuci zivot shvatila sam da se nikada nisam divila ni zenama ni muskarcima koje su zahvaljujuci “stosevima” grabili u zivotu ono cemu nisu dorasli 😉 Mnogi su zeleli ili su pokusavali da “ukradu” ono sto sam imala ja , iako im sustinski nista od toga nije pripadalo a ni istinski hranilo dusu 😣 Verujem u ljubav i sa godinama zivota vise verujem da ljubav samo menja svoje oblike i da iskrene emocije sa razlogom zaobilaze bahate, halapljive, alave i one koji zive u uverenju da je svaki odnos “trgovina” ❤️ Moja mera srece je i jedno od najlepsih letovanja koje sam provela u Crnoj Gori zahvaljujuci decenijskom prijateljstvu sa mojom @dedicvesna 🙏 #comebacksoon #holiday #mojamerasrece #posao #zadovoljstvo #prijateljstvo #beach #smile #happy #pleasure #sun #sea #sunset #natural #relax #party #night #morning #love #life #mojsinmojamerasrece #friends #tv #singers #montenegro