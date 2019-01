Poznati teniser slučajno objavio snimak svog polnog organa (foto)

Poznati teniser Endi Marej objavio je fotografije nakon operacije kuka kojoj je bio podvrgnut pre nekoliko dana.

Na prvoj je prikazan on u bolničkoj postelji, a na drugoj – rendgenski snimak kuka.

Iako to možda ne biste očekivali, snimak s rendgena je postao fanovima mnogo zanimljiviji.

Naime, fanovi su uvereni da se na snimku jasno vidi njegov polni organ, koji ne prestaju da komentišu.

Wishing @andy_murray a speedy recovery and after seeing the X-ray of his new hip it looks a sore one but after seeing the “suspicious” tissue shadow at the bottom I nearly choked on my coffee 😂 all the best Andy. #AndyMurray pic.twitter.com/nsYMIcsjli

— Ross Nelson (@RealRossNelson) January 29, 2019