Preminuo čuveni holivudski glumac Deni Ajelo

Čuveni glumac Deni Ajelo, koga ćemo pamtiti po filmovima „Kum“, „Leon: Profesionalac“, Bilo jednom u Americi“, „Uradi pravu stvar“ preminuo je u 87. godini posle kraće bolesti

JUST IN: Danny Aiello, who starred in "Do the Right Thing" among dozens of other films over a career that spanned nearly 50 years, has died, his family confirmed. He was 86. https://t.co/RbJTZ0ngLv pic.twitter.com/oew98g6T3T

— ABC News (@ABC) December 13, 2019