Preslatki blizanci Džordža i Amal Kluni prvi put u javnosti (foto)

View this post on Instagram

Amal Clooney,mulher de George Clooney é flagrada com os gêmeos Alexander e Ella no colo, em Nova York. O clique raríssimo foi feito enquanto a mulher de George Clooney saía do hotel Four Seasons, em Midtown. (📸 Grosby Group) #georgeclooney #amalclooney #ella #alexander #flagrados #filhos #love #famosos #noticias #bellajonesbrazil