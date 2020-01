Princ Vilijam otkrio u kom sportu ga Kejt Midlton uvek pobeđuje (foto)

Posle devet godina braka, princ Vilijam i Kejt Midlton, i dalje uživaju da izazivaju jedno drugo kada su sportske aktivnosti u pitanju..

Kraljevski par je to pokazivao u javnosti često, od jedriličarske trke 2011. godine do trčanja na pripremama za londonski maraton 2017. Ali na jednom terenu je vojvotkinja Kejt nepobediva – teniskom.

Kate Middleton Plays Tennis in Heels Like a Pro https://t.co/hoEkn1jKYz pic.twitter.com/rZTrG4SMFE

Nije tajna da je ona talentovana teniserka koja svoje veštine usavršava na treninzima u jednom londonskom privatnom klubu. A legendarni teniser Rod Lejver otkrio je za britanske medije koliko je Kejt takmičarski nastrojena kada igra protiv svog supruga.

– Sreo sam se sa Kejt i Vilijamom nekoliko puta, a imao sam prilike i da proćaskam sa njima u kraljevskoj loži. Igraju tenis jedan protiv drugog i on ne može da je pobedi – otkrio je Lejver za Dejli Mejl.

I nisu samo Kejt i Vilijam ljubitelji belog sporta. Njihov šestogodišnji sin Džordž čak je imao privatne časove sa Rodžerom Federerom u domu Midltonovih u Baklburiju. Švajcarac je veliki prijatelj porodice, a sa suprugom Mirkom prisustvovao je venčanju Pipe Midlton i Džejmsa Metjuza 2017. godine.

Roger Federer took a break from Wimbledon to give Prince George a tennis lesson https://t.co/b3yJCUN7LN pic.twitter.com/S2Tqjqi4Et

