Rat slavne braće: Pevač zatražio zabranu prilaska zbog pretnji smrću (foto)

View this post on Instagram

Pertengkaran kakak beradik memang kerap terjadi dalam keluarga, namun apa yang terjadi pada kakak beradik Nick dan Aaron Carter tidak lg bisa dibilang biasa. Nick melaporkan Aaron ke polisi atas rencana pembunuhan. Seperti apa kronologisnya? Simak di Beepdo.com (link in bio) #nickcarter #aaroncarter #beepdoceleb