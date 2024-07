Registracija za EXIT 2025 traje još samo danas i sutra:

Požurite, i ugrabite svoje ulaznice po najpovoljnijim cenama!

Utiske i doživljaje ponete sa sveže završenog Exita, više od 210.000 posetilaca zbrajaće i u mesecima koji dolaze, a svi posetioci sveta koji se za ikonično 25. izdanje Exita registruju još danas ili sutra, osiguraće sebi put do ulaznica po najpovoljnijim cenama! Proslava četvrtine veka EXIT festivala, od 10. do 13. jula sledeće godine, najavljena je kao najznačajnije izdanje Exita do sada, koje nas vraća nas u metaforičku Državu izlaza, oblikovanu slobodom, energijom i emocijama miliona ljudi koje je EXIT okupio tokom svih ovih godina. Publiku koja će se sledećeg jula naći pred Glavnom binom festivala očekuje kvantni skok u festivalskom iskustvu!

EXIT Starseeds 2024 | Thank You!

EXIT dogodine obeležava četvrt veka postojanja i angažovanja u misiji da kroz čistu energiju, ljubav i iskričavu strast prema muzici ponudi svim svojim posetiocima izlaz u inspirativniji i harmoničniji svet ili kako je to sam Tom Morello rekao, 25 godina „okupljanja revolucionara u publici i na bini“!

Jubilarno 25. izdanje EXIT festivala, održaće se od 10. do 13. jula 2025. godine, a ono nas vraća u State of EXIT – metaforičku državu izlaza i stanje svesti kreirano zajedno sa milionima ljudi koji su prošli kroz kapije Petrovaradinske tvrđave u prethodne 24 godine!

Dok uživate u video-rekapitulaciji Exita 2024, i proživljavate ponovo trenutke oslobađanja supermoći uz najmoćnije rifove i bitove koji su odzvanjali Tvrđavom i srcima kroz pet festivalskih noći, ne propustite priliku da brzom registracijom obezbedite ulaznice za jubilarno, State of EXIT izdanje festivala po najpovoljnijim cenama, najkasnije do sutra, 19. jula.

