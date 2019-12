Romansa Rejčel i Džoija mnoge je nervirala, a ovo je razlog zašto su ih spojili (video)

Jedan od tvoraca serije „Prijatelji“ Dejvid Krejn odgovorio je na pitanje koje je visilo iznad glave mnogih fanova popularne serije iz devedesetih: Zašto su tvorci spojili Rejčel i Džoija?

Njihova veza zbunila je gledaoce jer je potpuno neočekivana i ujedno je pokrenula diskusiju da li se tako nešto uopšte moralo da se dogodi u seriji.

„Oduvek se znalo da će Rejčel naposletku završiti s Rosom. Ali mi svakako volimo vezu koju smo kreirali između Rejčel i Džoja, iako smo od početka znali da ona neće potrajati. Ali to se dešava u životu, to je klasični prikaz kakva veza ne treba da bude. Hoću reći, čak i ako volite nekoga, ne mora da znači da ćete ostati s njim do kraja života“, kazao je Krejn za Radiotimes.

Dodao je kako se tvorcima serije dopalo što su na taj način uspeli da prodube lik Džoija, kog su gledaoci navikli da gledaju kao samca koji često menja partnerke.

„U svakom slučaju, od početka smo znali da Džoi i Rejčel ne mogu i ne treba da završe zajedno, za razliku od njihovih prijatelja Monike i Čendlera“, zaključio je Krejn.