Sara Landry pokorila Coachellu i poručila fanovima – Vidimo se na Exitu!

Hedlajnerka ovogodišnjeg EXIT festivala, Sara Landry je nakon izuzetno zapaženog nastupa na Coachella festivalu, gde su joj se u jednom trenutku na bini pridružile i Amelie Lens i Indira Paganotto, izazvala novu euforiju na društvenim mrežama, pozivajući fanove da na Exitu isprate njen ekskluzivni b2b set sa Indirom Paganotto.

Svesni da se takav spektakl ne propušta, obožavalac sa drugog kraja sveta poručio je Sari je da je samo zbog puta u Srbiju i na EXIT izvadio pasoš, dok ju je drugi upitao da li može da ga zaposli kako bi osigurao svoje mesto na Petrovaradinskoj tvrđavi, na zatvaranju, 13. jula.

Sara Landry x Indira Paganotto | EXIT Countdown Begins

Techno kraljica, Sara Landry, predstavila je na Coachella festivalu svoj ETERNALISM show koji je početkom godine imao evropsku premijeru, a na Do Lab binu donela konceptualni Blood Oath showcase, u kom joj se pridružilo više umetnica koje svojim izrazom kroje globalnu techno scenu današnjice. Katarzično buđenje ujedinilo je masu kada su joj se na scenu spontano pridružile Indira Paganotto i Amelie Lens, jer ovo iznenađenje publika nije očekivala.

Njihov nastup je pokrenuo i novo najvažnije pitanje među fanovima na mrežama – gde i kada će imati priliku da slušaju Saru i Indiru u ekskluzivnom b2b formatu? Odgovor je stigao odmah, i to direktno od Sare Landry – „Radimo b2b na Exitu u julu!“.

Hajp pokrenut u kalifornijskoj pustinji seli se na Petrovaradinsku tvrđavu u julu, kada se sve tri DJ-ice pridružuju hedlajnerskoj postavi jubilarnog izdanja EXIT festivala, a svetska premijera b2b nastupa Sare Landry i Indire Paganotto obećava jedno od najmoćnih zatvaranja Dance Arene.

Sara Landry x Indira Paganotto x Amelie Lens | Coachella 2025

Među ostalim predvodnicima liste Exitovih glavnih performera, jedan od najupečatljivijih nastupa na ovogodišnjem Coachella festivalu doneo je The Prodigy. Nakon 23 godine, povratkom na Coachellu isporučili su jedan od najemotivnijih nastupa do sada, a energija po kojoj se njihovi nastupi decenijama prepoznaju, išla je do vrhunca uz klasike „Breathe“, „Omen“ i „Out of Space“.

Zapažene nastupe imali su Tiësto, koji je posle 15 godina od poslednjeg seta na Coachelli, zatvorio Quasar binu u velikom stilu, kao i najbrže rastuća globalna house zvezda Mau P, osvojivši publiku uz set prepun groove-a i raskošne produkcije. Boris Brejcha je izdominirao u svom prepoznatljivom high-tech minimal setu, dok je debitanski nastup DJ Gigole osvojio srca publike, bojeći festivalski program razigranom perkusivnom selekcijom.

Nastupi koji su obeležili prvi vikend Coachella festivala 2025, potvrda su za sebe da jubilarni 25. EXIT, koji će biti održan od 10. do 13. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, donosi potpunu žanrovsku eklektiku – spoj titana koji su obeležili istoriju muzike i novih snaga koje je tek pišu.

(Beta)

