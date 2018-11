Šerbedžija odgovorio Džoniju: Žao mi je ako je prijateljstvo bilo samo sa moje strane

Rade Šerbedžija reagovao je na izjavu Branimira Džonija Štulića da nikada nije bio prijatelj s njim i da se njih dvojica nisu družili, kao i da koristi njegove pesme bez saglasnosti.

U svom odgovoru Šerbedžija je za N1 izjavio da je prema Štuliću uvek osećao „lepo i iskreno prijateljstvo“ i da mu je žao ako je to bilo samo s njegove strane.

Naime, Šerbedžija je na konferenciji za novinare objasnio da već tradicionalna turneja njegovog orkestra ‘Zapadni kolodvor’ nosi ime poznate pesme Branimira Štulića „Meni se dušo od tebe ne rastaje'“, koju je, kako je objasnio, Štulić napravio za njegovu predstavu ‘Hrvatski slavuj’ iz 1989. godine.

– Sada mu, naslovom ovog koncerta šaljem poruku kao starom prijatelju – rekao je Šerbedžija na konferenciji za novinare.

Reagujući na ovo obraćanje poznatog glumca, Štulić je dao izjavu da nikada nije bio prijatelj sa Šerbedžijom, da se nikada nisu družili, kao i da pesmu „Meni se dušo od tebe ne rastaje“ nije napravio za Šerbedžijinu predstavu, kao i da je on koristi bez njegove saglasnosti.

– Ako Džoni kaže da se nismo družili, onda se nismo družili. I ako kaže da mi nikada nije dao svoju pesmu „Meni se dušo od tebe ne rastaje“ za predstavu ‘Hrvatski slavuj’ Borislava Vujčića, koju sam režirao u proleće 1990. u Dramskom pozorištu Gavella u Zagrebu, onda mi nikada nije dao tu svoju pesmu. I moja predstava nije počinjala s „Meni se dušo od tebe ne rastaje“. Ako kaže da nismo šetali zagrebačkom Ilicom, ili da nije bio na rođendanu mog sina, onda nije bio na rođendanu mog sina i nismo nikada šetali pokislom Ilicom. I ako kaže da me nije nikada zvao na svoj koncert u Dubrovnik, onda ja nisam nikada seo na avion i doleteo za njegov koncert. I ako kaže da nismo nikada, on, Mile Rupčić i ja pili crno vino i pevali „Jano mori, Jano mori, Jano dušo“, onda nismo pevali pesme i crno vino nikada zajedno pili, ako on tako kaže – izjavio je Šerbedžija.

– A ja kažem: Otkad sam upoznao Džonija, zavoleo sam njegove pesme, celo to vreme osećao sam prema njemu lepo i iskreno prijateljstvo. Žao mi je, ako je to bilo samo s moje strane. Ja ću i dalje voleti njegove pesme jer one se ne mogu nego voleti – dodao je glumac.