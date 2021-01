Skandal drma Holivud: Glumac optužen da je kanibal i sadista (foto)

Holivudski glumac Armi Hamer optužen je za kanibalizam nakon što je u javnost izašlo niz poruka koje je navodno slao jednoj ženi.

„Ja sam sto odsto kanibal. Želim da te pojedem“, glasi jedna od poruka.

U drugoj razmeni, kaže: „Moram da popijem tvoju krv“ i „Biću mnogo nevaljao sa tobom“.

U drugim porukama obraća se ženi kao „robinji“ i kako želi da joj „odseče nožni prst“, ali i izražava želje za dominacijom nad njom.

„Ti samo živiš da bi se pokorila i bila moj rob. Odsekao bih ti jedan nožni prst i držao u džepu, tako da uvek imam deo tebe u svom vlasništvu“, piše u jednoj od poruka.

„Ne želim ni jednog [drugog roba]. Nikada se nisam osećao ovako snažno. Previše pijan i iskren“, navodi se dalje.

after the armie hammer dms i will no longer accept any compliments other than 'the michael phelps of fucking'

— tash (@_tashtre) January 11, 2021