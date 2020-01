Skromno: Kraljica ponovo obukla omiljenu suknju od 1.500 dinara (foto)

View this post on Instagram

Queen Letizia of Spain’s recycling of the snake print skirt from Zara: ~ 2019.01: Audience ~ 2019.04: Google’s Madrid Campus ~ 2019.12: Forum on Traffic Accidents with Child Victims . #RoyalFashion #RoyalFashionist #FashionRoyal #FashionRoyalty #ElegantLady #RoyalQueen #RoyalStyle #ClassyLady #StylishLady #RoyalWoman #RoyalWomen #EuropeanRoyalty #QueenLetizia #QueenLetiziaOfSpain #QueenLetiziaStyle #QueenOfSpain #ReinaLetizia #ReinaLetiziaDeEspaña #ReinaDeEspaña #Spain #España #LetiziaOrtiz #LetiziaReinaDeEspaña #Zara #zarawoman #SpanishRoyals #SpanishMonarchy #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspañola #CasaReal