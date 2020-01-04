Skromno: Kraljica ponovo obukla omiljenu suknju od 1.500 dinara (foto)
I dok se neke poznate dame užasavaju toga da ih se dvaput vidi u istoj odeći, dame iz kraljevske porodice, poput španske kraljice Leticije i britanske vojvotkinje Kajt Midlton usavršile su modno recikliranje.
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“Moda gerçek dünyanın zorluğuna karşı #hayal kurmanızı sağlar…” ………………………………….Lady Gaga……………………………… ☕️ Günaydın☕️ Herkese güzel bir #pazartesi günü diliyorum✨💖 Dün yazdığım #aslanburcukadını ile ilgili bir hayli soru geldi👌🏻 Efendim,tekrar ediyorum,ben #astrolog değilim😃🔮 Bunlar benim naçizane gözlemim,danışanlarım sağ olsun ☺️✨Geçenlerde bir kırtasiyeye gittim,yaşı 50 olan ve hiç evlenmemiş #kadın sahibesiyle biraz #muhabbet ettik🗣👥 Bana burcumu sordu, #koç dedim 🐏 Ve sonra dedi ki: Seni sevdim,ben de #koçburcu yum,benden sana bir #abla tavsiyesi olsun,sakın bir #erkek için kendini üzme🙄 Kadın #arabesk e bağlamış😩😆 Ben de dedim ki: Sizin yükseleniniz #aslan mı❓Aaa,nereden bildin,dedi🙂 Tabii,kadına açıkça konuşamadığım için kısaca;aslanlar #aşk kadını oluyor,dedim🦁❤️ Üzgün,belli☹️ İyi ki yükselenim #yay mış,şükrettim🏹🤣 Zaten hassas ve #duygusal bir yapım var,yoksa halim nice olurdu😱🙍🏻♀️İnceleyelim✍🏻 . . 👢 Üst bedeniniz uzun ise,giyeceğiniz #kazak ,eteğinizden açık renkte olsun. 👢 Üst bedeniniz kısa ise,kazağınızı eteğinizin üstüne salın. 👢 Bacaklarınız kısa ise,giyeceğiniz #çizme / #ayakkabı eteğinizle aynı #renk olsun. 👢 Alt bedeniniz kilolu ise,karışık desenli ve pileli #etek giymeyin. 👢 Kilolu iseniz #kemer kullanmayın,uzun #kolye takın. . 📌 Fotoğraf #instagram dan alınmıştır. #queenletizia #ladygaga #stil #stildanışmanı #moda #giyim #günaydın
Iako žive u raskošnim palatama, svoje odevne kombinacije redovno ponavljaju, bez obzira da li su one s potpisom luksuznim modnih kuća ili povoljnih brendova koje može priuštiti skoro svaka žena.
Lijepa španska kraljica pojavila se na forumu u Madridu u odevnoj kombinaciji koja je izgledala poznato. S razlogom, jer ga je već nosila dva puta do sada. Usku crnu bluzu ukombinovala je sa plisiranom suknjom trendi zmijskog printa s potpisom omiljenog španskog brenda Zara.
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Queen Letizia of Spain’s recycling of the snake print skirt from Zara: ~ 2019.01: Audience ~ 2019.04: Google’s Madrid Campus ~ 2019.12: Forum on Traffic Accidents with Child Victims . #RoyalFashion #RoyalFashionist #FashionRoyal #FashionRoyalty #ElegantLady #RoyalQueen #RoyalStyle #ClassyLady #StylishLady #RoyalWoman #RoyalWomen #EuropeanRoyalty #QueenLetizia #QueenLetiziaOfSpain #QueenLetiziaStyle #QueenOfSpain #ReinaLetizia #ReinaLetiziaDeEspaña #ReinaDeEspaña #Spain #España #LetiziaOrtiz #LetiziaReinaDeEspaña #Zara #zarawoman #SpanishRoyals #SpanishMonarchy #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspañola #CasaReal
Suknja se više ne može kupiti jer je iz prošlogodišnje kolekcije, a početkom 2019. koštala je samo 1.500 dinara. Jednostavan stajling kraljica je, kao i u prehodnim slučajevima, upotpunila visokim crnim čizmama od prevrnute kože.