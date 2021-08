Slavna glumica: „Moje grudi nisu veće od moje glave, zato nisam svima privlačna“

Ona zna i ruski, ima genijalan smisao za humor, glumila je u brojnim blokbasterima i, na kraju krajeva, prelepa je. Njen izgled često ju je koštao dobrih uloga.

U intervju za „Fader“ rekla je da ju je mnogo nerviralo što su je svi doživljavali kao glupaču zbog filma „Podzemni svet“.

„To je neverovatno. Ako si žena u uzanom kožnom kostimu, onda si drolja i glupača. Ozbiljno sam razmišljala da prestanem da se bavim glumom. Reditelj me je preklinjao da se vratim i da snimim treći deo ‘Underworlda’. Rekla sam – samo još ovaj i više me ne zovite. Slagala sam i sebe i druge, evo me u petom delu. Srećom, došle su neke druge uloge, pa se sprala etiketa glupače“, rekla je Kejt Bekinsejl.

Glumica je pre tri godine ispričala anegdotu u vezi sa filmom „Perl Harbur“. Reditelj i scenarista Majkl Bej nije želeo da joj da ulogu jer je smatrao da nije dovoljno aktraktivna za ulogu, prenose mediji.

„Mislim da se ne uklapam u profil glumica sa kojima je Bej pre sarađivao. Nije bio oduševljen mojim izgledom, s obzirom na to da moje grudi nisu veće od moje glave i zato što nisam plava. Tad sam dobila ćerku i morala sam da izgubim na kilaži da bih dobila tu ulogu. Morala sam da vežbam, ali nije mi jasno zašto je medicinska sestra u 1940. godini morala da bude fit.“

Reditelj Majkl Bej odmah je dobio osudu medija jer bira glumice na osnovu izgleda.

„Ako sam ja negativac zato što sam joj rekao da smrša jer mora da glumi u akcionom filmu, onda jesam. Čisto da se zna – 95 odsto glumaca koji igraju glavne uloge imaju svoje trenere i piju zeleni sok“, objasnio je Bej za „Independent“.

Kejt Bekinsejl nije želela da se zaustavi, pa je na njegovu izjavu dodala da ju je izabrao jer nije dovoljno prilačna jer su pored nje u filmu glumili zavodnici Ben Aflek i Džoš Hartnet.

„Vidite, ja kao neprivlačna žena pored njih dvojice nisam pretnja. Poenta je da žene balave na njih i da se ne plaše da ću im oteti imaginarnog frajera. Suluda ideja Holivuda“, zaključila je Kejt Bekinsejl.

