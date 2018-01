Slavna glumica svojom izjavom objavila rat Holivudu (foto, video)

Grupa od sto žena, među kojima i francuska glumica Katrin Denev, odbacila je „puritanstvo“ kao reakciju na seksualni skandal holivudskog producenta Harvija Vajnstina, ocenjujući da se od tada pojavio feminizam izražen „mržnjom prema muškarcima“, preneo je pariski Mond.

U tekstu koje su potpisale, između ostalih, spisateljica Katrin Mije, glumica Ingrid Kavan, filozofkinja Pegi Sastr, navodi se da je „silovanje zločin“ ali „uporno flertovanje nije zločin, dok muška galantnost ne mora da bude čin agresije mačo muškarca“.

