Slavne sestre se potukle pred kamerama, Kim izvukla deblji kraj (video)

Slavne sestre Kardašijan posvađale su se nedavno „na krv i nož“, što su zabeležile kamere koje ih godinama već prate 24 sata dnevno.

U trejleru nove epizode rijalitija „Keeping Up With The Kardashians“ 39-godišnja Kim i 40-godišnja Kortni najpre razmenjuju oštre reči i psovke, a zatim počinju da se šutiraju, dok treća sestraa Kloi pokušava da ih razdvoji.

Na internetu su se pojavile i fotografije Kim nakon tuče, na kojima se vidi kako izgleda.

Primetne su ogrebotine na njenom ramenu, a ovo je šokiralo mnoge fanove poznate porodice.

Kako će ovo uticati na odnose između Kardašijanki pokazaće vreme, dok se o tuči priča širom planete.