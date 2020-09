Slavni glumac prešao u pravoslavce (foto)

Francuski glumac Žerar Depardje je prešao u pravoslavnu veru. Obred krštenja je obavljen u petak u ruskoj crkvi Aleksandra Nevskog u Parizu.

French-Russian actor Gerard Depardieu converted into Orthodoxy in Paris, in the Alexander Nevsky Cathedral pic.twitter.com/s0ghwnY5uW

