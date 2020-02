Slavni reditelj zaspao na dodeli Oskara (video, foto)

Slavni američki reditelj Martin Skorseze umalo je zaspao u toku nastupa najpopularnijeg repera na planeti — Eminema.

Slavni reper Maršal Meters, poznatiji kao Eminem, sinoć je na dodeli Oskara izveo jedan od svojih najvećih hitova „Luz jorself“ iz 2003. godine.

Martin Scorsese rocking out to Eminem. #Oscars pic.twitter.com/n7Z6htHWBq

Dok je većina publike đuskala uz ritam svetskog hita, a Eminem pravio šou na sceni, reditelj Martin Skorseze odlučio je da je to možda najbolji trenutak da dremne.

Umesto da fokus bude na nastupu, prešao je upravo na Skorsezeovu reakciju, koja se munjevitom brzinom proširila internetom.

Snimci i slike preplavili su društvenu mrežu Tviter, a uz njih su obično išle i šale poput „Martin Skorseze đuska uz Eminema“.

Martin Scorsese and his daughter reacting to Eminem.

You're welcome. pic.twitter.com/n4eMXf7DfZ

— Steven Santos (@stevensantos) February 10, 2020