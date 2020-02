Veliko iznenađenje: Završena 92. dodela Oskara – apsolutni pobednik korejski film (video)

Gotova je 92. dodela Oscara. Najbolji u industriji međusobno su podelili nagrade, a apsolutni pobednik večeri je korejski ‘Parazit’ s četiri Oskara.

Ujedno je i prvi strani film koji se okitio prestižnom nagradom za film godine. Nagradu za najboljeg glumca dobio je Žoakin Feniks, najbolja glumica je Rene Zelveger.

The moment when history is made. Team #Parasite reacts to their best picture win at the #Oscars https://t.co/HWpYKg8uT5 pic.twitter.com/WP4W8uL7HK

— The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2020