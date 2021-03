Slavnoj glumici hirurg ugradio silikone bez njenog pristanka

Glumica Šeron Stoun u svojoj knjizi memoara tvrdi da joj je tokom rekonstruktivne operacije, posle odstranjivanja benignog tumora, hirurg povećao grudi bez njenog pristanka, jer je mislio da će „lepše izgledati sa većim i boljim grudima“.

„Kada su mi skinuli zavoje, otkrila sam da su mi grudi za jednu veličinu veće, koje ‘bolje pristaju uz veličinu mojih kukova’“, prenosi Tajms deo novih memoara glumice.

Incident je samo jedna od stvari koje je Stounova otkrila o svom životu u knjizi The Beauty of Living Twice.

Glumica je takođe otkrila da su ona i njena sestra seksualno zlostavljane od strane svog dede Klerensa Losona, a u memoarima je dala nove detalje o tome kako je na prevaru snimila eksplicitnu scenu u trileru Niske strasti.

Šeron kaže da su je „nagovorili da skine donji veš“ za kultnu scenu ispitivanja u policijskoj stanici, nakon što joj je rečeno da će „odbijati svetlo“ i uveravali je da joj se međunožje neće videti.

Otkrila je da je prevarena tek kada je pozvana da pogleda konačnu verziju filma i to „ne sama sa rediteljem kako bi neko mislio, već u sobi punoj agenata i advokata, koji nisu imali nikakve direktne veze sa filmom“.

