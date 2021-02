Slavnoj glumici poručili da ne zna da zadrži muškarca, ona im odbrusila

Glumica Hali Beri podelila je na svom Twitter profilu fotografiju kojom je poručila da žene muškarcima ne duguju ništa, ali ubrzo se našla na udaru hejtera, prenose mediji.

& that’s on mary had a little lamb. 👇🏽 pic.twitter.com/1R6XGGrlkx

— Halle Berry (@halleberry) February 6, 2021