Spajsice najavile turneju, Viktorija definitvno odustala (foto, video)

Džindžer Spajs – Geri Horner, Sporti Spajs – Mel Si, Bejbi Spajs – Ema Bunton, i Skeri Spajs – Mel Bi, najavile su turneju za leto naredne godine. Članice grupe Spice girls nastupuće na stadionima širom Velike Britanije, ali im se definitivno neće pridružiti Poš Spajs, odnosno Viktorija Bekam.

WE'RE GOING ON TOUR!!

We're incredibly excited to announce the Spice World tour. Tickets go on sale this Saturday at 10.30am ✌🏻🌍 #SpiceWorld2019 pic.twitter.com/2UEmJTPXzq

— Spice Girls (@spicegirls) November 5, 2018