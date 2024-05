Španski muzej Prado potvrdio da je pronašao izgubljenu sliku Karavađa

Muzej Prado u Madridu je danas saopštio da je pronašao rad baroknog slikara Karavađa, za koji se mislilo da je izgubljen, a koji je prodat na aukciji 2021. godine.

U saopštenju muzeja se navodi da će ta Karavađova slika, po imenu Ecce homo (latinski za – Evo čoveka) biti izložena u muzeju od kraja maja pa sve do oktobra u sklopu posebne izložbe posvećene tom delu, a u dogovoru sa novim vlasnikom, čiji identitet nije objavljen.

„Naslikana od strane velikog italijanskog umetnika Karavađa oko 1605-1609. godine i za koju se veruje da je nekada bila deo privatne kolekcije Filipa IV od Španije, slika je jedno od samo 60 poznatih Karavađovih dela, a samim tim i jedno od najvrednijih umetničkih dela u svetu“, dodaje se u saopštenju madridskog muzeja.

Slika tehnikom ulje na platnu prikazuje biblijski odlomak iz jevanđelja u kojem se pojavljuje Isus Hrist pre nego što je razapet. Ece Homo su reči Pontija Pilata okupljenim Jevrejima, dok im pokazuje bičevanog Isusa sa trnovim vencem na glavi što je česti motiv u hrišćanskoj ikonografiji.

U aprilu 2022. španske vlasti su zaustavile ponovni pokušaj aukcije dela, koje je tada pripisano učeniku Karavađa, Hoseu de Riberi. Takođe su zabranili izvoz, nakon što je muzej upozorio vladu da bi to mogao biti rad samog Karavađa. Navodna cena na aukciji je bila 1.500 evra, dok se vrednost pravih Karavađovih slika procenjuje na desetina miliona evra.

Direktor muzeja Prado Migel Falomir rekao je da su od tada vlasnici sproveli studiju i nastavili sa restauracijom slike, što je dovelo do otkrića „da je to, Karavađovo delo i delo koje je stiglo u Španiju u 17. veku“. On je rekao da je slika od 19. veka bila u rukama porodice u Madridu, koja ju je i prodala na aukciji.

(Beta)

