Šta mu se dogodilo? Slavni glumac šokirao fanove (foto)

Britanski glumac Danijel Krejg (49) je dodele BAFTA nagrada postao glavna tema rasprava na društvenim mrežama, prenose mediji u regionu..

Glumac koji se proslavio ulogom Džejmsa Bonda se pojavio na ceremoniji nije ličio na sebe. Njegovo lice je izgledalo kao da na sebi ima masku.

Delovalo je zabrinjavajuće, pa je to bio dovoljan povod da krene ludilo na Tviteru.

Daniel Craig had a very important message for everyone at the BAFTAs last night: "Fuck you. I am now a plastic man. There is nothing you can do. James Bond is going to look fucking stupid. Haha" pic.twitter.com/v9WiCjdZTc

— Porter (@argporter) February 19, 2018