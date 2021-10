Šta se dešavalo pre „Igre prestola“: Objavljen trejler za dugoočekivanu seriju

Danas je objavljen prvi trejler serije House of the Dragon, koja čini prednastavak popularne sage „Igra prestola“.

U trejleru za seriju koja će se prikazivati sledeće godine na HBO-u, gledaoci mogu da vide nekoliko novih likova. Neke od glavnih uloga tumače Met Smit, Olivija Kuk i Rajs Ifans.

Nova serija baviće se porodicom Targarijen, precima jedne od glavnih glumica Igre prestola Deneris Targarijen. Priča je smeštena 300 godina pre događaja iz originalne serije.

House of the Dragon bazirana je na knjizi Džordža R. R. Martina iz 2018. godine Vatra i krv. Magazin Varajeti piše da će serija početi s prikazivanjem 2022. godine.

„Jedva čekam da ovo pogledam“, „Ovo će biti uzbudljivo“, „Deluje obećavajuće“, pišu obožavaoci originalne serije na društvenim mrežama.

Inače, serija Igra prestola prikazivala se od 2011. do 2019. godine i tog perioda postala je jedna od najpopularnijih na svetu. Nakon što je završilo njeno prikazivanje, najavljeno je da će se ova serija nastaviti kroz snimanje spin-ofova, a prvi među njima je prednastavak „House of the Dragon“.

