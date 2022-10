Stiven Spilberg otkrio svoje omiljene glumce: S njima nije sarađivao

Stiven Spilberg važi za jednog od najomiljenijih reditelja i tokom pet decenija duge karijere stigao je da radi sa nekim od najboljih holivudskih glumaca. Leonardo Dikaprio, Tom Kruz, Lijam Nison i, naravno, Tom Henks samo su neke o zvezda s kojima je on sarađivao. Na njegovoj listi omiljenih glumaca svih vremena, međutim, nalaze se neka druga imena.

Spilberg se prisetio razgovora koji je vodio svojevremeno sa kolegom rediteljem Stenlijem Kjubrikom nakon što je odgledao projekciju njegovog horora „Isijavanje“, filma koji mu se u prvi mah uopšte nije dopao. Sineasta je objasnio slavnom reditelju da misli da, iako je Džek Nikolson talentovan glumac, način na koji je igrao ulogu Džeka Torensa bio je previše ekspresivan, i uporedio ga je sa nastupom glumaca u japanskom Kabuki pozorištu.

Braneći Nikolsonovu glumu, Kjubrik je zamolio Spilberga da navede svojih pet omiljenih glumaca svih vremena.

Tada 33-godišnji reditelj na svoju listu nije stavio nijednog glumca s kojima je do tada sarađivao, već je naveo imena iz zlatnog doba Holivuda.

– Pa, brzo sam mu odgovorio „Spenser Trejsi, Henri Fonda, Džimi Stjuart, Keri Grant i Klark Gejbl“ – navodi danas Spilberg.

– Zaustavio me je i rekao: „U redu, ali gde je Džejms Kegni na tvojoj listi?“ – nastavio je prisećanje reditelj „Ajkule“ – Pa negde je u vrhu, na šta mi je on rekao: „Aha, ali on nije u tvojih prvih pet. Ne smatraš Džejmsa Kegnija jednim od pet najboljih glumaca na svetu, ali ja ga smatram. I upravo zato se meni dopada kako je Nikolson glumio u „Isijavanju“.

Kada su u pitanju favoriti reditelja filmskog serijala o Indijani Džounsu, svaki od njih je igrao u bar nekoliko remek-dela sedme umetnosti.

Spenser Trejsi je možda najpoznatiji po ulogama u filmovima „Nirnberški proces“ iz 1961. i „Pogodi ko dolazi na večeru“ iz 1967, dok je Henri Fonda ostvario najznačajnije uloge u filmovima „Plodovi gneva“ iz 1941. i „Dvanaest gnevnih ljudi“ iz 1957. godine.

Džimi Stjuart je poznat po ulogama u „Anatomiji jednog ubistva“ (1959), „Vrtoglavici“ (1958) i „Filadelfijskoj priči“ (1940). U poslednjem od njih je igrao pored još jednog Spilbergovog favorita, Kerija Granta, koji se proslavio ulogama u filmovima „Arsenik i stare čipke“ (1944) i „Sever-severozapad“ (1959).

Klark Gejbl je, naravno, najpoznatiji po romantičnoj drami „Prohujalo s vihorom“ iz 1939, dok je Džejms Kegni važio za jednog od najpopularnijih filmskih gangstera, pre svega zahvaljujući filmovima „Državni neprijatelj“ (1931), „Anđeli garava lica“ (1938) i „Burne dvadesete“ (1939).

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.