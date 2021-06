Strasni poljupci slavnog para kao potvrda obnovljene romanse (video)

Svetski mediji već nedeljama bruje o vezi Dženifer Lopez i Bena Afleka koji su posle 17 godina obnovili svoju romansu.

JLo and Ben Affleck: 2002 – 2021. Bennifer NEVER DIES. pic.twitter.com/39vuSEYXSV

Bivši verenici, koji su se pomirili čim je Dženifer raskinula veridbu sa Aleksom Rodrigezom, od aprila su nekoliko puta uhvaćeni zajedno, ali konačna potvrda njihove ljubavi su strasni poljupci i zagrljaji koje su razmenjivali u jednom restoranu.

Ben i Džen su bili na večeri u jednom losanđeleskom restoranu u kom su slavili 50. rođendan njene sestre Linde, a, sudeći po snimcima, par nije mogao da skine ruke jedno s drugog.

They’re so happy together, that’s all it matters. ❤️ pic.twitter.com/fuFcgbMZ1A

— bennifer tea (@jloaffleck) June 14, 2021