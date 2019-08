Svetska zvezda poreklom sa Kosova dobila grafit u centru Prištine (video)

Svetski poznata pevačica poreklom sa Kosova, Dua Lipa, dobila je grafit u centru Prištine.

Lik ove 24-godišnje pop zvezde sada krasi fasadu zgrade preko puta Državnog tužilaštva na Trgu Edith Durham, a Dua je predstavljena kao ratnica.

Pevačica je nedavno potpisala sporazum s opštinom Priština donirajući 150.000 evra za osnivanje muzičke akademije u tom gradu.

Dua je rođena u Londonu 1995. godine. Tamo su se njeni roditelji preseli iz Prištine, a 2006. su se vratili na Kosovo sa Duom i njenim mlađim bratom i sestrom. Porodica Lipa je neko vreme živela u Prištini, a sa 15 godina Dua je odlučila da se vrati u britansku prestonicu i započne muzičku karijeru.

Danas važi za jednu od najvećih pop zvezda na svetu. Nagrađena je, pored ostalog, i Gremijem, a numere “New rules”, “Scared to be lonely”, “IDGAF”, “Electricity”, “One kiss”, “Be the one”, “No lie”, samo su neki od njenih velikih hitova.