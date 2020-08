Svi bruje o novoj Bikovićevoj fotografiji sa plaže (foto)

Poznati glumac je miljenik dama, kako u regionu tako i u Rusiji, pa je njegova fotografija u kupaćem dočekana s oduševljenjem

Srpski glumac jedan je od najaktivnijih na sceni, a paralelno radi u dvema državama, u pozorištu, snima filmove i serije, bavi se produkcijom… Pored tako zauzetog rasporeda, jasno je da mu je odmor bio preko potreban, a u njemu je i te kako uživao u proteklom periodu.

On je uživao u čarima hrvatskog primorja i podelio više prelepih fotografija, a na radost ženskog dela njegove publike sada su stigle i one na kojima glumac ne nosi majicu. On je podelio fotografije na kojima ispija kafu pored mora i napisao:

— Gotovo… Sad treba izdržati do aprila… Minimum.

Očekivano, ovo je privuklo mnogo pažnje Bikovićevih obožavateljki, koje su ga obasulke komplimentima.

