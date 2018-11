Svi ‘ratovi’ kultnog muzičara: Pobunio se čak i na predlog da bude u lektiri

Branimir Džoni Štulić odavno je napustio Balkan, ali s vremena na vreme oseti potrebu da se oglasi, tu i tamo nešto demantuje i kaže svoje mišljenje. Čim je Rade Šerbedžija u jednom intervjuu izjavio da je sa Štulićem prijatelj, muzičar je iz Holandije poslao demanti i jasno rekao da se ne druži sa Šerbedžijom i da nisu prijatelji. Zamerio je reditelju i glumcu tu izjavu o drugarstvu, rekavši da preko njega reklamira svoju muzičku turneju, nazvanu ‘Meni se dušo od tebe ne rastaje’, baš po Štulićevoj pesmu.

Džoni vs. Šerbedžija

– Nisam napravio nikakvu pesmu za Šerbedžijinu predstavu, niti smo ikada bili prijatelji. Taj kazandžija Šerbedžija mračno laže. Džoni ga nikad nije zvao u šetnju po Zagrebu, niti mu je napravio pesmu, niti su ikada bili prijatelji, upravo obrnuto, on je njega jednom zgodom, po svojoj želji, provozao svojim Mercedesom da bi s njime divno ćutao, međutim, iskoristio je taj svoj poziv da tu pesmu lakše otuđi i ubaci u svoju predstavu bez pitanja, dosuše, da to sakrije, on nju potom i snimi, a sad već tim gnusnim lažima opravdava i sam razlog svog opakog postojanja. a nikad nisam bio prijatelj s njim i nikad ga u životu nisam nazvao (doduše, on je mene, i to mu je verovatno i najbolji opis u njegovoj knjizi), otuda, znajući veoma dobro da nikad ne bi dobio odobrenje da je koristi u toj predstavi, kao ni inače, on jednostavno izmisli celu priču, štaviše, da to još više zamuti, on nju potom i snimi, a sad, pored višegodišnjeg izvođenja (i drugih mojih pesama, takođe), on već i turneju pod imenom i otuđene i oskvrnavljene pesme radi (na kojoj i napravi karijeru tobožnjeg pevača). Evo, teče već i 28. godina te spletke i kako svoju mrežu plete (sve više i više). Dakle, onamo Hrvatski slavuj, a ovamo bosanski Gruzijanac koji se izdaje za Srbina da bi letovao na Brijunima – objasnio je u demantiju za RTS Branimir Štulić.

Džoni vs. kafić u Sarajevu

Nije ratovao samo sa Šerbedžijom, svojevremeno je u intervjuu za portal Lupiga izjavio da mrzi idole i se protivi otvaranju kafića u Sarajevu koji nosi njegovo ime. – To nema veze sa mnom. Ja sam, načelno, uvek bio protiv toga. Mrzim idole, nikada nisam bio idol, nikome ne mogu da zabranim da mu budem idol, ali sigurno neću dozvoliti da to od mene rade. Ja sam protiv toga. To je prevara. Ima tamo milione drugih imena – ima Ilidža, ima Igman, ima Himzo Polovina, ima njegovo vlastito ime, ali nikako ja, jer sam strogo protiv toga – rekao je tada Štulić, a prenosi 100posto.hr.

Kada je predloženo da se poezija Štulića uvrsti u lektire – i tu je negodovao, rekavši da ne voli škole i protivi se kićenju tuđim perjem. Boris Jokić, tadašnji vođa ekspertne radne grupe, nije tada želeo da komentiše Štulićevo negodovanje.

Džoni vs. izdavači

Tužbe je Štulić podigao 2015. i protiv srpske izdavačke kuće ‘Plato’ te diskografa ‘Komuna’ i ‘Hi-Fi’, a u Hrvatskoj protiv Croatia Recordsa,sve zbog kršenja autorskih prava i neovlašćenog korišćenja Azrine diskografije. Nanesena je Štuliću time prilična materijalna šteta te je za Blic izjavio tada da ne može, ali želi doći do novca koji zaslužuje. Tada je predsednik Uprave Croatia Recordsa Želimir Babogredac, demantovao Štulića, davši na uvid Jutarnjem sve ugovore koje je sa ‘Azrom’ potpisivao.

– Sudovi u Srbiji su bar prihvatili žalbe mojih advokata, dok u Hrvatskoj nisu čak želeli da započnu postupak. Ja sam zaista jedinstven slučaj verovatno u svetu, da mi se za sve moje muzičke i literarne radove nisu plaćali zasluženi honorari. Mnogi misle da meni nije stalo do novca, ali ja ne razmišljam tako. Normalno je da dobijem novac koji sam pošteno zaradio. Nitko mi ne može uzeti dušu – rekao je tada Štulić. Dodao je da se trideset godina eksploatišu njegova dela, a sve je nazvao ozbiljnom krađom njegovog dela.

Nema pasoš, nema zdravstveno osiguranje, nema bankovni račun

Kada je pre sedam godina pustio ekipu srpske televizije Prva u svoj dom u Houtenu, izjavio je da ga za bivšu domovinu ne veže ništa, pa se na neki način obrušio na sve ono što je izgradio u mladosti. Ne seća se ničeg iz prošlog života, a u Holandiji, rekao je tada, nema ni pasoš, ni zdravstveno osiguranjae, bankovni računa.

Džoni vs. bivše kolege

Štulić se obrušio, na kraju, i na bivše kolege iz Azre, Borisa Leinera i Mišu Hrnjaka, optuživši ih u autobiografskoj knjizi ‘Smijurijada’ da lešinare njegov opus i žele na račun Azre zgrnuti novac. Misterija i pompa koji se vežu uz njegovo ime, Štulića iritraju i daleko van granica prostora u kojima već odavno ima kultni status.