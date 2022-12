Tom Kruz ima pomalo bizaran običaj za svaki Božić i svi ga obožavaju zbog toga (foto)

Glumica Kobi Smulders, našoj publici najpoznatija po ulozi Robin u humorističnoj seriji „Kako sam upoznao vašu majku“, gostovala je u emisiji američkog komičara Džimi Falona. U razgovoru su se između ostalog dotakli nadolazećih božićnih praznika, a posebno interesovanje publike izazvalo je njeno oduševljenje poklonom koji joj Tom Kruz svako godine šalje za Božić. Naime, glumica je s Tomom 2016. godine snimala film „Jack Reacher“ te od tada gaje dobre odnose.

Kobi je otkrila da joj glumac svakog Božića pošalje ni manje ni više nego kolač. „To je kolač od bele čokolade i kokosa i moram priznati da je preukusan“, otkrila je. Publiku u studiju nasmejala je iskrenim priznanjem da se jako raduje tom kolaču. „Držim ga u frižideru i potraje mi do marta jer svako malo uzmem tek komadić. Ne znam zašto, nisam ni ljubiteljka slatkog, ali taj kolač je sjajan!“ – dodala je sa osmehom. Voditelj Džimi Falon je takođe priznao da i on pre Božića dobija „Kolač Toma Kruza“.

Spomenuti kolač prekriven je glazurom od bele čokolade i seckanog kokosa, a može se nabaciti u Doan’s Bakery u kalifornijskom Woodland Hillsu.

Happy Tom Cruise Cake Day to all who celebrate pic.twitter.com/kfaMa1hT1T

— Lauren Schwein (@laurenschwein) December 6, 2022