Tragična sudbina poznate glumice: Muž joj je iznenada umro dok je nosila njihovo treće dete

Glumica Nataša MekElhon vodila je miran porodični život s suprugom, plastičnim hirurgom Martinom Hirigojenom Kelijem, i očekivali su treće dete kada joj se život u trenu promenio.

Samo dan nakon njihove 10. godišnjice braka prijatelj i kolega je pronašao Martina kako leži na zemlji, kod vrata njegove kuće u zapadnom Londonu . Odveo ga je u bolnicu Ćelzi i Vestminster u kojoj su obojica radili, ali nije mu bilo pomoći. Iako je bio uvek u dobroj formi i zdrav, Martin je preminuo 20. maja 2008. u 43. godini života od, kako je obdukcija pokazala, bolesti srca.

Samo pet meseci nakon suprugove smrti, u oktobru te godine, Nataša je rodila trećeg sina Reksa. Par je već iamo dvojicu sinova, Teodora i Otisa.

Glumica, koja je bila jedna od najvećih zvezda s početka 2000-ih, najpoznatija po filmovima „Trumanov šou“, „Solaris“ i „Ronin“, posle tragičnog gubitka počela je da piše pisma preminulom suprugu. Ponekad je beležila svakodnevne stvari koje su se događale njoj i deci, a nekad kako se ona i sinovi nose sa Martinovom smrću.

Pisma je pretvorila u knjigu „After You: Letters of Love, and Loss, to a Husband and Father“ koju je objavila u julu 2010. godine. Danas, u 51. godini, Nataša još uvek nije pronašla novu ljubav, a 2016. je progovorila o svojoj tragediji.

„Bila sam potpuno uništena. Tako sam se nosila s gubitkom i kasnije mi je bilo važno da to objavim kako bih opovrgnula neke pogrešne stvari koje su pisali ljudi, a nisu ga poznavali. Ne osećam kajanje zbog toga što je ta knjiga ugledala svetlo dana. Pomogla je i nekim ljudima, što je bio dodatni bonus“, rekla je glumica i dodala:

„Trenutno postojimo samo moji sinovi i ja. To bi moglo da se promeni, apsolutno. Dobra sam u traženju sreće. Idem napred s nadom“, zaključila je Nataša.