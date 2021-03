Trampova ćerka uhvaćena u jako nezgodnom trenutku, svi se pitaju šta joj je u ruci

Ćerka Donalda Trampa,Tifani Tramp, koju je dobio u braku s Marlom Mejpls, američkom voditeljkom i glumicom, malo se opustila u Majamiju, gde trenutno boravi s porodicom i verenikom.

Paparaci su 27-godišnju Tifani uhvatili u jednom hotelu, a u trenutku kada se pojavila na terasi u ruci je držala opušak i upaljač.

Tifani je na terasi hotela ugasila ručno smotanu cigaretu u jednoj tegli. Kako Trampova ćerka nikada nije viđena s cigaretom u ruci, a nije poznato da puši duvan, strani mediji pišu da najverovatnije i nije reč o duvanu.

Laws don’t apply to trumps. But ugly does.

