Tužio Dženifer Lopez i Šakiru zbog „nastupa iz kluba striptizeta“ na Superboulu (foto)

Nastup Dženifer Lopez i Šakire na poluvremenu 54. Super boula, kome je Kanzas Siti Čifsi došao do NFL trona posle 50 godina čekanja pobedivši San Francisko Fortinajnerse sa 31:20, doveo je do nesvakidašnje tužbe.

Naime, bivši srednjoškolski trener, a sada sveštenik u lokalnoj crkvi u Ohaju, pokrenuo je sudski postupao protiv ove dve latino dive zbog njihovog vatrenog performansa.

On je u tužbi istakao da su ga „dovele u paklenu opasnost“, ali ne samo njega, već i mlade naraštaje.

Navodeći da je u pitanju bio nastup „iz kluba striptizeta“, naglasio je da takvo ponašanje dovodi do povećanja maloletničke delikvencije, zbog čega se i odlučio na tužbu.

Nastup koji je i mnogima drugima bio prvokoativan, sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, Džej Lo ipak smatra primerenim, a tužbu – neprihvatljivom:

„Mislim da je tužba, iskreno govoreći, smešna. Pa, nas dve smo uspešne javne ličnosti, pritom smo i majke koje imaju decu i svesne smo onoga što radimo. Šou koji smo priredile bio je, po našem dubokom uverenju, istinsko slavljenje žena i naše Latino kulture i mislim da je bio umerenog karaktera. Mali broj ljudi koji želi da o tome priča negativno… ne, ne želim da se na to osvrćem. Poruka koju smo slale je bila da se zauzmete za sebe, za to što ste žena, to je ono što bismo volele da prenesemo mladim devojkama, da budu ponosne zbog onoga što jesu. I, baš zbog toga, ponosna sam na naš nastup na Superboulu“, rekla je Dženifer Lopez.