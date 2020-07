Tužni prizori s jezera: Porodica i bivši muž nestale glumice ušli u vodu (foto)

Porodica zvezde serije „Glee“, 33-godišnje Naje Rivere, ne može da se pomiri s činjenicom da vlasti još uvek ne uspevaju da je pronađu nakon što je prošle srede nestala na jezeru Piru u Južnoj Kaliforniji.

Rivera je unajmila brod i krenula sa 4-godišnjim sinom Džosijem na jezero odakle se nije vratila. Usledila je potraga i oko četiri sata poslepodne po lokalnom vremenu brod je pronađen. U njemu je bio dečak, ali ne i glumica koja se nije vratila na brod nakon što je sa sinom plivala u jezeru.

Naya Rivera fans heartbroken as star's father swims in lake to find herhttps://t.co/DI8fObxcqY pic.twitter.com/1GnlcosJNL

— GWP DIGITAL (@DigitalGwp) July 13, 2020