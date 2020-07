Glumica nestala na jezeru tokom izleta sa sinom, sumnja se da se utopila (foto)

Glumica Naja Rivera, poznata po ulozi u popularnoj seriji Glee, nestala je u sredu poslepodne nakon što se s 4-godišnjim sinom Džosijem Holisom uputila na izlet brodom na jezeru Piru u Kaliforniji.

I'll love you forever, I'll like you for always, as long as I'm living, my baby you'll be. Happy birthday Josey! Love Mommy ❤️ pic.twitter.com/ypU9gR4nXP

— Naya Rivera (@NayaRivera) September 17, 2019