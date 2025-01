Umrla britanska pevačica Marijan Fejtful

Britanska pevačica i glumica Marian Fejtful, popularna 1960-ih godina, umrla je u 79. godini u Londonu.

„Sa velikom tugom javljamo da je umrla pevačica, kompozitorka i glumica Marijan Fejtful. Umrla je mirno u Londonu danas u prisustvu porodice“, objavio je danas njen portparol.

Fejtful je poznata po hitovima kao što je „As Tears Go By“ koja je dostigla Top 10 u velikoj Britaniji 1964. godine i po ulogama u filmovima poput filma „Devojka na motociklu“ (Girl on a Motorcycle) iz 1968. godine.

Bila je 1960-ih devojka frontmena „Rolingstounsa“ Mika Džegera, a svoju karijeru je oživela krajem 1970-ih, posle lečenja od narkomanije kada joj se glas pokvario, kao da je „natopljen viskijem“, ali prihvatili su ga i njeni obožavaoci i muzički kritičari.

Fjetful se vratila na scenu svojim sedmim studijskim albumom „Broken English“ 1979. godine koji joj je doneo i komercijalni uspeh i označio je oživljavanje njene muzičke karijere. Za taj album je dobila nominaciju za nagradu „Gremi“ za najbolju žensku rok vokalnu izvedbu i često se smatra njenim „vrhunsmkim snimkom“.

Sledio je niz studijskih albuma, uključujući „Dangerous Acquaintance“ (1981), „A Child’s Adventure“ (1983) i „Strange Weather“ (1987). Poslednji pevački je bio „Negative Capability“, objavljen je u novembru 2018.

Snimila je i recitatorski album „She Walks in Beauty“ s poezijom britanskih romantičara iz 19. veka objavljen 2021. godine.

Godine 2023. časopis „Rolling Stone“ je postavio Marijan Fejthful na 173. mesto na svojoj listi 200 najvećih pevača svih vremena.

Fejtful je napisala tri knjige o svom životu: „Faithfull: An Autobiography“ (1994), „Memories, Dreams and Reflections“ (2007) i „Marianne Faithfull: A Life on Record“ (2014).

Marian Fejtful je 2009. godine dobila „Svetsku nagradu za životno delo“ na manifestaciji „Svetska nagrada žena“ (Women’s World Award) organizacije na čijem je čelu bio predsednik Sovjetskog Saveza Mihail Gorbačov, a Vlada Francuske ju je nagradila „Medaljom komandira Reda umetnosti i književnosti“.

(Beta)

