Umro Piter Jarou, član legendarnog folk trija Piter, Pol i Meri

Folk pevač Piter Jarou (Peter Yarrow), tekstopisac i kompozitor, član čuvenog američkog folk trija Piter, Pol i Meri (Peter, Paul and Mary), preminuo je u utorak, u 86. godini, u Njujorku.

Jarou je bio koautor najpoznatije pesme te grupe „Naduvaj čarobnog zmaja“ (Puff the Magic Dragon). Grupa je šezdesetih godina prošlog veka imala šest velikih top 10 Bilbord hitova, dva albuma na prvim mestima, kao i pet Gremi nagrada.

Grupa je poznata i po svom antiratnom stavu, a učestvovali su i u legendarnom Maršu na Vašington 1963. kada je Martin Luter King održao svoj poznati „Imam san“ (I have a dream) govor. Tada su odsvirali pesmu Boba Dilana „Otišlo u vetar“ (Blowing in the Wind).

Jarou je organizovao i vodio čuveni Njuport folk festival 1965. godine na kojem je Dilan izazvao skandal svirajući električnu umesto akustične gitare. Na samom kraju nastupa Jarou je molio Dilana da odsvira još barem jednu pesmu, a legendarni folker je pozajmio akustičnu gitaru od Jaroua i demonstrativno odsvirao „Sve je sada gotovo“ (It’s All Over Now Baby Blue).

Krajem sedamdesetih trio Piter, Pol i Meri se okupio na koncertu protiv nuklearne energije, a potom su nastavili da povemeno nastupaju zajedno.

Jarou je nekoliko godina bolovao od kancera, a njegova ćerka Betani (Bethany) je u utorak napisala „da je neustrašivi zmaj završio poslednje poglavlje veličanstvenog života“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com