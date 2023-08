Upoznajte Osam čuda EXIT festivala!

„Nigde nije kao na Exitu“ – preneo je kultni britanski Mixmag nakon ovogodišnjeg izdanja festivala. Pored muzičkog programa i nastupa najvećih svetskih zvezda, EXIT posetiocima donosi autentično iskustvo koje se ne može pronaći nigde na svetu – od jedinstvene festivalske lokacije, preko nezaboravnih izlazaka sunca nad mts Dance Arenom, do najlepših uspomena i spontanih trenutaka, predstavljamo Osam čuda EXIT festivala!

8 Wonders of EXIT

1. Petrovaradinska tvrđava

Magična srednjevekovna Petrovaradinska tvrđava, „Gibraltar na obali Dunava“, nadaleko je poznata kao jedna od vodećih evropskih atrakcija, ali i kao jedna od najboljih festivalskih lokacija na planeti. Na četiri dana godišnje, za vreme trajanja EXIT festivala, ona postaje grad za sebe, koji živi i diše u ritmu slobode, ljubavi, mira i muzike koju donose najveća svetska imena.

2. Izlazak sunca na mts Dance Areni

mts Dance Arena jedno je od glavnih obeležja EXIT festivala, a samo oni koji su doživeli svitanje nad ovim svojevrsnim hramom elektronske muzike, znaju gde se dočekuju najimpresivniji izlasci sunca na Petrovaradinskoj tvrđavi.

3. Prelazak preko Varadinskog mosta do festivala

Sam put ka festivalu, svaki prelazak preko čuvenog Varadinskog mosta prema Petrovaradinskoj tvrđavi, ali i svaki jutarnji povratak preko njega, predstavljaju omiljenu tradiciju i svojevrsno hodočašće za sve članove EXIT plemena!

4. Jedinstveni multižanrovski program

Od Glavne bine i vodećih globalnih izvođača koji su (re)definisali kompletne muzičke pravce i ispisali savremenu muzičku istoriju, kolosalne mts Dance Arene, jednog od najvećih plesnih podijuma na svetu i alternativne elektronske NSNS Refreshed by Heineken Silver, preko omiljene Visa Fusion i žestoke Explosive bine, sve do kultnih Wenti Wadada Positive Vibrations Reggae i Latino Stage by IDEA, Gang Beatsa, X-bass Pita, Gaia Trance Xperiment Stage-a i niza drugih bina i zona, EXIT već više od dve decenije neguje jedinstveni multižanrovski pristup po kom je nadaleko poznat.

5. Otkrivanje skrivenih dragulja na Tvrdjavi

Jedna od najautentičnijih i neprikosnoveno najvećih čari Exita jeste spontano upoznavanje i istraživanje dragulja skrivenih u šancima Petrovaradinske tvrđave, na preko 40 festivalskih bina i zona. Od otkrivanja najrazličitijih iznenađenja i aktivnosti širom Tvrđave, preko obilaženja manjih bina, do slučajnog pronalaženja svog novog omiljenog izvođača ili nove ekipe – upravo to čini jedinstveno EXIT iskustvo.

6. Stub izmirenja u regionu

EXIT je nastao kao pokret mladih u Srbiji i na Balkanu za mir i slobodu, a već u svojim prvim godinama ispisao je istoriju kao prvo masovno okupljanje u regionu nakon ratova devedesetih. Do danas, aktivnim radom, društveno-odgovornim aktivnostima i time što je iz godine u godinu mesto okupljanja mladih koji dele iste vrednosti, EXIT festival ostaje glas generacija željnih promena i podsetnik na moć koju imaju u menjanju sveta na bolje.

7. Kampovanje na obali Dunava

EXIT kamp je tradicionalno najpopularniji festivalski smeštaj za posetioce iz svih krajeva sveta, a samo ove godine ugostio je Exitovce iz više od 70 zemalja! Peščana plaža Štrand na obali Dunava, pogled na Petrovaradinsku tvrđavu, različite dnevne aktivnosti i sadržaji donose ultimativno, sveobuhvatno festivalsko iskustvo za pamćenje.

8. Briga o mentalnom zdravlju

Mentalno zdravlje mladih jedna je od najvažnijih tema EXIT festivala i EXIT Fondacije. EXIT se 2021. godine upisao u istoriju kao prvi festival u svetu održan nakon pandemije, ističući značaj kontakta uživo za mentalno zdravlje, što je obuhvaćeno i kratkim filmom „EXIT the Pandemic: Dance to Freedom”.

Od nedavno započete kampanje Life Is Live („Živi uživo“), koja u prvi plan stavlja upravo važnost brige o mentalnom zdravlju, do poruka podrške postavljenih širom Petrovaradinske tvrđave, poput „Saosećanje će spasiti svet“, „Razumevanje je čin ljubavi“, „Budi pažljiv prema sebi i drugima“, „Pokaži svoj sjaj“, „Reci sebi nešto lepo“, „Tvoja osećanja su važna“, „Poveži se, tu magija počinje“, cilj EXIT festivala je da stvori prostor u kom se svi osećaju potpuno sigurno i slobodno da budu ono što jesu.

Izdvajamo: Čudo Exita 2023 – Festival otvorila tromesečna Atina Ljubav Kovačević!

Ovogodišnje izdanje EXIT festivala donelo je niz čuda samo po sebi, a jedno od najistaknutijih je svakako otvaranje na Pachamama powered by Rosa bini, posvećenoj zaštiti Majke Zemlje i promovisanju svesne muzike iz svih krajeva sveta. Festival je otvorio osnivač i direktor Exita Dušan Kovačević sa svojom tromesečnom ćerkom Atinom Ljubav Kovačević, kao simbol poruke Nove Zemlje.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.