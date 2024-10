Večeras počinje 40. Beogradski džez festival

Beogradski džez festival, koji se ove godine održava 40. put pod sloganom „Džez nasleđe“ (Jazz Legacy), počinje večeras i trajaće do ponedeljka, 28. oktobra.

Tokom pet dana programa u mts Dvorani i Domu omladine Beograda, nastupiće veći broj džez bendova iz Srbije i celog sveta.

Festival će danas u 19 sati otvoriti Big bend RTS-a predvođen novozelandskim dirigentom Alanom Brodbentom (Alan Broadbent) nastupom „From Newport to Belgrade“, dok će u 21 sat nastupiti američka pevačica Sesil Meklorin Salvan (Cecile McLorin Salvant) sa svojim bendom.

U petak, program u velikoj sali Doma omladine u 19 sati otvoriće izreaelski Anat Koen Kvartetino (Anat Cohen Quartetinho), dok će nakon njih nastupiti italijanski sastav Đanluka Petrela Kosmik Renesans (Gianluca Petrella Cosmic Renaissance).

Večernji program u sali Amerikana Doma omladine u 22.30 otvoriće francuski kvartet Emila Parisijena (Emile Parisien Quartet), a nastupiće i brazilski bend Kvartabe (Quartabe).

Subota, 26. oktobar, u 19 sati rezervisan je za nastup srpskih džez muzičara okupljenih u projekat Serbian ol stars (Serbian All Stars: Past, Present and Future), dok će nakon njih u velikoj sali Doma omladine nastupiti vintet Džejmsa Kartera (James Carter Quintet – Tribute to Eddie Lockjaw Davis).

Večernji program u Amerikani u 22.30 otvoriće austrijski sastav Kompost 3, dok će oko ponoći nastupiti nemačko-francusko-britanski sastav Velvet revolušn Danijela Erdmana (Daniel Erdmann’s Velvet Revolution).

Program u nedelju u velikoj sali Doma omladine u 19 sati otvara američki pijanista Džejson Moran (Jason Moran) solo nastupom, dok posle njega nastupa američki sastav Rudreš Mahantapa hiro trio (Rudresh Mahanthappa Hero Trio).

U 22.30 u Amerikani nastupiće sastav Kris Dejvis Dijatom Ribons (Kris Davis Diatom Ribbobs) sastavljen od muzičara iz SAD i sa Haita, dok će večernji program zatvoriti portugalsko-holandski trio Rodriga Amada.

Poslednji dan festivala, u ponedeljak, 28. oktobra, u mts Dvorani u 19 sati otvoriće američki kvartet Bila Frisela (Bill Frisell Four), a zatvoriti kubanski sastav Buena Vista ol stars (Buena Vista All Stars).

Ulaznice za ovogodišnji Beogradski džez festival mogu se pronaći na sajtu festivala, kao i na eFinity prodajnim mestima ili onlajn.

(Beta)

