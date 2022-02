Vlada tačno 70 godina: Deset zanimljivosti iz vladavine kraljice Elizabete II koje niste znali

U trenutku kada je 6. februara 1952. godine preminuo britanski kralj Džordž VI, njegova starija ćerka, princeza Elizabeta, postala je kraljica Elizabeta II. Britanski monarh s najdužim stažom u istoriji postala je 2015. godine, a njena vladavina koja traje punih 70 godina, učinila ju je jednim od najpoznatijih lica na svetu.

Do sada je ispratila 14 premijera, dok 15-om traje mandat, a auru tajanstvenosti zadržala je ozbiljnim licem i skoro nikad ne govoreći za medije. Uprkos teškoj prošloj godini, kada se suočila sa gubitkom supruga i brojnim izazovima, bila je i ostala primer svima i uzor mnogim državnim poglavarima.

Njen staž na tronu i život obiluju brojnim zanimljivostima, a u godini njenog „Platinastog jubileja“ navešćemo samo neke.

1. Vladala je i vlada toliko dugo da prema statističkim podacima četiri od pet stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva se uopšte nisu rodili kada je kraljica preuzela krunu. Kraljica je postala odmah nakon smrti svog oca 1952. godine i ove godine obeležava 70 godina vladavine. Upravo je stoga njenim „podanicima“, ali i čitavom svetu teško da zamisle neku drugu osobu na britanskom tronu jer ih njeno lice sedam decenija budno posmatra s novčanica i poštanskih markica.

2. Uz odeću i šešire jarkih boja, poznata je po ljubavi prema psima rase Velški korgi. Prvo štene ove simpatične i živahne rase poklonio joj je otac 1933. godine. Jedanaest godina kasnije, za 18. rođendan, dobila je korgija Suzan, a svi kraljičini korgiji nakon Suzan bili su njeni potomci. Kraljica je zaslužna za nastanak nove rase imena Dorgi, nastale ukrštanjem korgija i jazavčara. Iako je poslednji potomak Suzan uginuo 2018. godine, u javnost je dospela vest da je tokom boravka supruga princa Filipa u bolnici prošle godine kraljica nabavila dva nova korgija da joj prave društvo.

3. Kraljica Elizabeta svoj rođendan slavi dva puta godišnje. Iako je rođena 21. aprila, njen rođendan službeno se ne obilježava do 11. juna. To je bila i ostala uobičajena praksa za sve monarhe koji su rođeni u hladnijim mesecima. Službena proslava bi se stoga održavala tokom toplih meseci. Svečanom paradom koja se naziva „Trooping the Colour“ obeležava se rođendan britanskog monarha koja oduševljava kako stanovnike kraljevstva tako i celi svet.

4. I dok mnogi smatraju da su bajke jedino mesto gdje bi monarsi i monarhije trebalo da postoje, jedna od zanimljivih i bajkovitih činjenica jeste da je kraljica vlasnica svih labudova u kraljevstvu. Ova zanimljivost vuče poreklo još iz 12. veka kada su labudovi, tada smatrani delikatesom, dekretom stavljeni pod kraljevsku vlast. Iako ih kraljica danas ne jede, tehnički ih poseduje. Svake godine održava se ritual pod nazivom „Swan Upping“. Tada čovek u kraljičinoj službi koji nosi titulu „Marker of the Swans“ predvodi događaj kada se na delu reke Temze broje i označavaju labudovi. Poznato je da je 2005. godine kraljica položila pravo na 88 labudova. A prema statutu iz 1324. godine kraljica je vlasnica i svih „kraljevskih riba“, jesetri, delfina, kitova i pliskavica koji žive do 5 kilometara u vodama kraljevstva.

5. Iako se u javnosti često čuju prigovori da kraljica svoje bogatstvo duguje poreskim obveznicima, činjenica je da svota koja ide iz džepa poreskih obveznika u kasu Elizabete II i nije toliko velika. Najveći deo novca dolazi kao tzv. Sovereign Grant što je procenat godišnjih prihoda Crown Estate-a, portfolia kraljevskih poseda korporativnog karaktera koji nije ni vlasništvo države, ali ni privatno vlasništvo monarha. Naravno, kraljica poseduje veliko privatno bogatstvo u rezidencijama, zemlji, umetninama i nakitu, ali privatne investicije obavijene su velom misterija što daje podosta materijala zagovornicima teorija zavere koji tvrde da je Elizabeta II najbogatija osoba na svetu.

6. Kraljica nema pasoš ni vozačku dozvolu jer se spomenuti dokumenti izdaju u njeno ime pa ona sama ne mora da ih ima. Ali kraljica je vešt vozač, a kao poglavar britanskih oružanih snaga može se pohvaliti da je tokom Drugog svetskog rata služila svojoj zemlji kao automehaničar i vozač kamiona. Jedini je ženski član porodice koji je služio u Drugom svetskom ratu i jedini živi poglavar države koji se može pohvaliti time. Njenim vozačkim veštinama nevoljno je svojevremeno posvedočio tadašnji saudijski krunski princ Abdula kada ga je 2003. godina ugostila na imanju Balmoral. Pozvala ga da razgledaju posed, ali se princ i te kako iznenadio kada je za volan sela upravo kraljica! Razgovor tokom vožnje krivudavim cestama u njenom Range Roveru princ je sigurno dugo pamtio s obzirom na činjenicu da su ženama u njegovoj državi prava ograničena, a tada im još nije bilo dozvoljeno da poseduju vozačku dozvolu. Bio je to mudri politički šamar maskiran u svilenu rukavicu diplomatije.

7. Kraljicu skoro nikad ne viđamo bez torbice. I dok mnogi nagađaju šta u njoj nosi, pretpostavlja se da su to naočare za čitanje, maramice, mentol bombone, naliv pero i ruž. U njoj nema novca jer kraljica nikad ne nosi gotovinu. Ali veruje se da joj ovaj modni dodatak s potpisom kuće Launer, služi i kako bi osoblju njime slala poruke. Ako je na večeri i položi torbicu na sto, to znači da želi da ode u narednih pet minuta. Položi li torbicu na pod znači da ne uživa u razgovoru i da želi da je „spasu“ od sagovornika.

8. Elizabeta II u istoriju se upisala i kao možda najslavnija Bond devojka osvojivši srca celog sveta. Naime, tokom ceremonije svečanog otvaranja Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine pojavila se u duhovitom skeču s filmskim tajnim agentom, glumcem Danijelom Krejgom. Režiser je navodno pitao za dopuštenje da koristi dublerku na šta mu je ona odgovorila da želi da lično nastupi u skeču i da čak želi govornu ulogu. Svi pamtimo legendarni susret kraljice i slavnog agenta. Ipak, nešto kasniji skok s padobranom iz helikoptera prepustila je kaskaderu.

9. Kao monarh kraljica je iznad zakona jer se zakoni donose i zakletve na sudovima prisežu upravo u njeno ime, što znači da bi tehnički mogla da počini zločin bez straha da bi bila uhapšena i odvedena na sud. Naravno, kraljica u ovom slučaju ne zloupotrebljava svoju moć već poštuje zakone koji važi za sve ostale. Ista privilegija se ne odnosi na ostale članove njene porodice.

10. I dok kraljica često ostavlja utisak jako ozbiljne osobe, oni koji su joj bliski tvrde da vladarka ima izvrstan smisao za humor i da je privatno izuzetno zabavna osoba. Prema jednoj od bezbroj anegdota, jedan od bivših telohranitelja s javnosti je podelio sledeću priču. Naime, tokom svog odmora u Škotskoj na imanju Balmoral, gde poseduje istoimeni dvorac, kraljica često šeta u mantilu sa svilenom maramom oko glave. Jednom je tako slučajno naletela na grupu američkih turista koji je nisu prepoznali pa su je pitali živi li u blizini i da li je ikad videla kraljicu. Odgovorila im je da ima kuću u blizini, a na drugo pitanje im je, pokazavši na telohranitelja, duhovito odgovorila: „Ja nisam, ali on jeste.“.

