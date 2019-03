Voditelj se žestoko našalio sa Bekamom, njegova reakcija je neprocenjiva (video)

Džejms Korden žestoko se našalio sa svojim prijateljem Dejvidom Bekamom.

Komičar i voditelj emisije „The Late Late Show with James Corden“ predstavio je u ponedeljak u svom šou programu podvalu koju je za sportistu pripremao preko dva meseca.

Sve je počelo sa vešću da će Bekam u Los Anđelesu od strane svog bivšeg tima, LA Galaksija, biti počastvovan statuom sa svojim likom.

Kada je Korden saznao za to, rešio je da napravi svoju verziju statue, ali sa značajnim izmenama.

We made a fake statue of David Beckham. See how he reacts here… https://t.co/I8PfLzaQVd x pic.twitter.com/XWFS8J221E

— James Corden (@JKCorden) March 12, 2019