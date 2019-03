„Ženo, ti si boginja“: Glumica zavodljivo pozirala, pa umalo pokazala previše (foto)

Američka glumica dokaz je da su 50. nove 20. jer je na pragu šeste deceije pozirajući u ‘vrućem’ izdanju na krovu nebodera u Malibuu, izazvala zavist mnogih žena na internetu.

U crnoj lateks haljini u prvom planu bile su preplanule noge slavne glumice, a duboki dekolte jedva je držao njene grudi. Uz nju je na snimanju i doberman, a glumica za sada nije otkrila o kakvoj kampanji je reč.

– Ženo izgledaš kao boginja za svoje godine. Imam 20 godina i veruj mi, palim se na tebe – samo su neki od komenatra obožavateljki na društvenim mrežama.

Dženifer je prošlog mjeseca proslavila rođendan na kojem je, navodno, bio i njez bivši Bred Pit. Zasada se šuška da je glumica slobodna i da uživa u tome.

#jenniferaniston defying age. 50 is totally the new 20. pic.twitter.com/JYBwznlggI

— Call me JT (@anistonswife) March 29, 2019