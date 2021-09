Zvali su je najlepšom ženom, a život joj je bio pravi pakao

Iako je koncert ABBA-e na Vembli stadionu bio rasprodat, za Anin nastup su kritičari pisali da je bio beživotan. Kasnije je ona sama rekla da u njoj te večeri nije bilo života. „Moje srce nije bilo u nastupu, možda je činjenica da sam puno toga pretrpela emocionalno ima veze s tim. Vidim Bjorna tamo i prisećam se brojnih stvari i teško mi je. Pokušavam da ostanem profesionalna, plešem i pevam, ali radost je nestala“, rekla je.

Ona je plakala, a on ljubio njenu prijateljicu

Ova slavna 29-godišnja plavuša bila, kako je priznala, usamljena.

Nekoliko soba niže u londonskom hotelu, deleći sobu sa svojom novom ljubavi, spavao je njen bivši suprug Björn Ulvaeus. On nije bio jadan i nije potiskivao suze, već je bio više nego zadovoljan što može govoriti o ženi koja je zauzela Anino mjesto, 30-godišnjoj razvedenoj ženi po imenu Lena Källersjö. „Oboje smo presrećni jedno s drugim“, rekao je sa smeškom novinarima, dodajući da mu je Lena donela mir i zadovoljstvo u život.

Na pitanje o Ani, promenio je izraz lica u leden i rekao: „Iselila se prošlog Božića, 1978. Sada smo prijatelji. Sad kada je vidim teško mi je da zamislim da smo ikad bili u intimnom odnosnu. Zapravo, mislim da ona uživa u samačkom životu. Bili smo potpuno nekompatibilni. To nije slučaj s Lenom, nas dvoje sasvim odgovaramo jedno drugom“.

Što je najgore u celoj priči, Lena, koja joj je „preotela supruga“, bila je nekada Anina bliska prijateljica. Iako su još neko vreme pred kamerama glumili srećno razveden par i prijatelje, idila ABBA-e nije dugo potrajala, a Ana je završila na lečenju i antidepresivima, nakon čega se sasvim povukla iz javnosti do te mjere da niko nije znao gde je godinama.

Rođena za pevačicu

Ana je počela da peva u ranoj mladosti. Pohađala je časove klavira, samostalno komponovala pesme i svirala u lokalnoj crkvi. S 13 godina je sa dve prijateljice osnovala grupu The Cambers. Nakon napuštanja benda, Agneta počinje kao pateći vokal u dance sastavu Berta Engharta. Istovremeno, s 15 godina radi kao telefonska operaterka u jednoj automobilskoj kompaniji. Kako je sastav postajao sve popularniji, trebalo je da se odluči između posla i karijere. Izabire karijeru jer je, kako je kasnije priznala, „želela da bude slavna i na televiziji“.

Agneta izdaje svoj prvi album pod imenom Agneta Feltskog 1968. godine. Sve pesme na albumu i muziku i tekst potpisuje sama. Najveći hitovi na albumu bile su pesme „Jag var så kär i „Utan Dej (šved.“ Bila sam tako zaljubljena“ i “ Bez tebe)“. Na snimanju jedne muzičke emisije u TV studiju u Geteborgu upoznaje Bjorna Ulvaeusa. Dve godine kasnije njih dvoje su se venčali, i zvanično započeli muziku saradnju. Brak je potrajao 9 godina i dobili su dvoje dece, ali Agneta i Bjorn se razvode tokom najplodnijeg razdoblja ABBA-e, što rezultira pesmom The Winner Takes It All.

Ostavio je pesmom

Pesmu je napisao Bjorn, a ona govori o ljubavnom razlazu u kojem jedna strana očajnički želi da zadrži vezu, ali je druga odlučila da krene dalje. Time je Ani naneo dvostruki udarac – ne samo da joj je pesmom dao do znanja šta oseća, već je ta pesma bila priznanje i svima drugima.

Godine 1983. nakon raspada grupe, Agneta se posvećuje solo karijeri. Objavljuje album Can’t Shake Loose. Godinama kasnije nastavlja da snima albume, ali nijedan joj nije osigurao uspeh poput onih koje je postigla sa ABBA-om. Tada počinje razdoblje, koje je, poput svoje sunarodnice Grete Garbo, provela izolovana iz javnog života, čak 15 godina – od 1988. do 2003.

Iako je pokušavala da sakupi snagu i s decom nastavi dalje, posvetila se astrologiji, jahanju konja i jogi na svom izolovanom imanju u Ekeröu, Ana nije imala puno sreće. Ipak, 1990. udala se za švedskog hirurga Tomasa Sonnenfelda, ali ni taj brak nije dugo potrajao i završio se burno i traumatično za pevačicu.

Nakon što je Ana odlučila da okonča njihovu vezu dve godine kasnije, uočivši da Tomasovo ljubomorno i opsesivno ponašanje ne prolazi, on nije želeo da je pusti. Pratio je svuda i nije joj dao da diše, pa je bila prisiljena da se obrati policiji i sudu. Oni su mu na kraju izdali zabranu približavanja i lekar je deportovan u Holandiju 2000. godine.

Međutim, on nije prestao sa proganjanjem pa je ponovo upao na njen posed i približio se njenoj kući 2003., kad je ponovno uhapšen nakon čega mu je zabranjen ulazak u Švedsku. Kada je 2005. zabrana istekla, a Tomas je ponovo počeo da je maltretira. Agneta se tada vratila u studio i snimala album „My Colouring Book“ koji je izdat 2004. godine ali stalna ugnjetavanja “progonitelja” bukvalno su uništila objavljivanje solo albuma jer je svojim prijetnjama uzrokovao otkazivanje svih intervjua.

S Bjornom ne razgovara

Danas kaže da je zadovoljna, a dodaje da Bjorna, koji se preselio u London, retko viđa, samo za rođendane njihove dece, ali nemaju prisan odnos. On je u braku s Lenom dobio još dvoje dece – devojčice Emu i Anu. Bjorn je 2008. priznao da pati od demencije – ima trajne gubitke pamćenja zbog kojih se ne može setiti brojnih uspomena iz svog života, pa tako ni najuspešnijih trenutaka iz ABBA-ine karijere.

Podsetimo, ABBA je nakon 40 godina snimila novi album, ‘ABBA Voyage’ koji izlazi 5 novembra ove godine.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.