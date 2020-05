Zvezda „Sumrak sage“ i njegova devojka pronađeni mrtvi (foto)

View this post on Instagram

El actor Gregory Tyree Boyce, popularmente conocido como Tyler Crowley por su papel en "Crepúsculo", fue encontrado muerto junto a su novia Natalie, en una residencia en Las Vegas, Nevada.⁣ ⁣ Hasta el momento, solo se rumorean posibles causas de la misteriosa muerte, muchos dicen que se trata de un asesinato y otros que fue por sobredosis de Fentanilo como Prince y el chico de The flash. ⁣ ¡Paz a sus almas! 🕊