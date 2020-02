Misterija za naučnike: Kako se deca štite od koronavirusa

Naučnici širom sveta nastoje da što bolje prouče koronavirus, a jedna od nepoznanica koja im je još uvek nedokučiva je podatak da su deca manje podložna ovoj infekciji.

Epidemija koronavirusa je proglašena 31. decembra, ali u tom trenutku nijedno dete mlađe od 15 godina nije bilo među obolelima, sve do 22. januara, preneo je RTS.

U studiji objavljenoj u medicinskom časopisu „Nju Ingland“ navodi se da su „deca izgleda manje podložna infekciji koranavirusom, a i kada se zaraze, imaju mnogo blaže simptome nego odrasli“.

U međuvremenu, doktori su zabeležili nekoliko novih slučajeva zaraze koronavirusom kod dece. Obolela je devetomesečna devojčica u Pekingu, dete iz Nemačke, čiji je otac oboleo, i jedno dete iz Šenžena u Kini, koje je bilo zaraženo virusom, ali nije imalo nikakve simptome. Kineske vlasti potvrdile su i da je kod bebe u Vuhanu, posle 30 sati od rođenja, potvrđeno prisustvo koronavirusa s obzirom na to da je infekcija potvrđena i kod majke.

„Iz svega što smo do sada utvrdili i iz razloga koji nam nisu jasni, čini se da koronavirus pogađa pre svega odrasle“, kaže za „Biznis insajder“ Ričard Martinelo, vanredni profesor infektologije na Medicinskom fakultetu pri Jejlu.

Medicinski eksperti ističu da je mali broj obolele dece sreća u nesreći.

„Ako su deca zaštićena, to je dobro pre svega za njih, ali i za sve, jer ako bi virus prodro u pedijatrijsku populaciju, to bi višestruko ubrzalo širenje epidemije“, smatra profesor Eron Majlstoun, epidemiolog i pedijatar na Univerzitetu „Džons Hopkins“.

Koronavirus ima dosta sličnosti sa sarsom, od čijih posledica je od novembra 2002. do jula 2003. umrlo 774 ljudi, a više od 8.000 je bilo zaraženo. Među svima njima je bilo i obolele dece, ali samo 80 laboratorijski potvrđenih slučajeva i 55 sumnjivih slučajeva.

U izveštaju iz 2007. godine, stručnjaci centara za kontrolu i prevenciju bolesti utvrdili su da deca od 12 godina i mlađa pokazuju blaže simptome sarsa od odraslih. Nijedno dete ili adolescent nisu umrli od virusa, a potvrđen je samo jedan slučaj da je dete prenelo sars drugoj osobi.

U trenutnoj epidemiji koronavirusa pretpostavlja se da postoje dva objašnjenja zašto se tako malo dece razbolelo – ili su bila manje izložena virusima ili postoji neki drugi razlog zašto njihov organizam tako reaguje na virus.

„Pretpostavljam da je manje dece zaraženo zbog načina i mesta gde je epidemija nastala“, naveo je Dejvid Veber profesor epidemiologije i pedijatrije na Univerzitetu u Severnoj Karolini. Kineske vlasti misle da su virusu podlegli najpre ljudi na ribljoj pijaci u Vuhanu. Pijaca u Vuhanu je zatvorena 1. januara, a lokalni zvaničnici zabranili su prodaju živih životinja širom grada.

Moguće je i da odrasli ne prenose virus na decu jer više vode računa o higijeni ruku, nose maske i izoluju se ukoliko se osećaju bolesno. Pošto se virus prenosi kapljičnim putem dobra higijena je ključna.

Ali širenjem epidemije, verovatno će porasti i broj zaražene dece. Ipak, za sada grip predstavlja mnogo veću opasnost za većinu dece širom sveta nego koronavirus, naglašava profesor Veber. Kod dece mlađe od pet godina komplikacije nastale kao posledica gripa mnogo se češće dešavaju. Naučnici ni po ovom pitanju nisu sigurni zašto, ali mnogi pretpostavljaju da je razlog to što je imunološki odgovor organizma kod dece mnogo intenzivniji.

