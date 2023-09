Svakodnevno po 10 minuta držite noge na zidu podignutim iznad glave, šokiraćete se korisnim efektima

Pronađite mirno mesto i izdvojite 10 minuta koje ćete posvetiti sebi. Osigurajte prostor koji će vam omogućiti da zatvorite oči i odmorite se.

Ako u isto vreme budete pričali na telefon ili čitali i pisali poruke, nećete postići isti učinak, pa uklonite sve što vam može odvući pažnju, prenosi 24sata.hr.

Evo šta treba napraviti:

Lezite na leđa, s bedrima udaljenim od zida 15 do 50 centimetara. Savijte noge u kolenima i oslonite se petama uz zid. Ukoliko se bedra nalaze pod pravim uglom u odnosu na leđa, tada će zadnjica biti na pravilnoj udaljenosti od zida.

Ispravite noge i oslonite se na zid stopalima. Ne savijajte noge u kolenima i opustite ih.

Stavite jastuk pod glavu (ili leđa). Trebalo bi vam biti jako udobno. Zatvorite oči i dišite. Stavite jedan dlan na stomak, a drugi na srce.

Budite svesni svog disanja. Udišite brojeći do 2, a izdišite brojeći do 4. Zadržite se u ovom položaju 10 minuta zatvorenih očiju. Dišite i opustite se.

5 korisnih efekata ove vežbe:

Smanjuje otok u nogama

Otklanja sindrom umornih nogu

Poboljšava probavu

Opušta živčani sustav

Doprinosi psihičkom miru.

