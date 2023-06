Zadatak nije nimalo lagan, samo retki su uspeli: Da li vidite sove među decom?

Mađarski umetnik Gergeli Dudas, poznatiji kao Dudolf, je objavio mozgalicu koja je postala jako popularna na društvenim mrežama. Pronađite sove!

Ovakve mozgalice su veoma korisne i razvijaju kognitivne sposobnosti ljudi. Dudolf je poznat po ilustracijama koje su postale internet seznacija i privlače pažnju ljudi, piše „Dejli Mejl“.

Na testu je vaša moć opažanja i uočavanje detalja. Ilustracija nije ni malo laka, a zadatak je da pronađete tri sove koje su skrivene među decom.

Can you find three owls hidden among the schoolchildren? 🦉🦉🦉 pic.twitter.com/dKacnvXxYS

